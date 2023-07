Fünf Verletzte nach Auffahrunfall im Weimarer Land

Ulla. In Ulla im Weimarer Land ist es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall an einer Kreuzung gekommen. Fünf Personen wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B7 in Ulla wurden fünf Personen verletzt und mussten medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Laut Polizei übersah in Ulla ein 67-jähriger Fahrer eines VW Golf, der aus Richtung Erfurt kam, dass die Fahrzeuge vor ihm, an der Ampel der Kreuzung, bereits angehalten hatten. Er fuhr auf einen VW Passat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor wartenden Hyundai und Skoda geschoben.

Die Autos selbst mussten allesamt durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es auf der B7 für zwei Stunden zu teils erheblichen Behinderungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

