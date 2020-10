Nicht immer muss Corona der Grund dafür sein, weshalb öffentliches Leben dieser Tage nur eingeschränkt stattfindet. Kaum, dass Eltern ihre Kinder am Dienstagmorgen in den Hohenfeldener Kindergarten gebracht hatten, erhielten sie die Nachricht, ihren Nachwuchs wieder abzuholen. Wegen akuten Personalmangels musste das Trägerwerk Soziale Dienste seine Einrichtung schließen – vorerst bis Ende dieser Woche. Fünf der sechs dortigen Erzieherinnen sind krank gemeldet – keine davon wegen einer Covid-19-Infektion. Für eine Handvoll der 30 in Hohenfelden betreuten Kinder konnte die Verwaltungsgemeinschaft kurzfristig einen Platz in anderen Einrichtungen finden. „Um allen Kindern eine Alternative zu bieten, haben wir jedoch die Kapazitäten nicht“, sagte VG-Chef Fred Menge. Er wolle auf den Träger, der noch weitere Kindereinrichtungen betreibt, einwirken, um den Personalengpass mit den eigenen Möglichkeiten auszugleichen.