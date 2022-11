Fünf Vorschläge für Weimarer Kinderrechtspreis eingereicht

Diese Kinder haben in der Ferienwerkstatt den Kinderrechtspreis gebaut.

Weimar. Die Preisverleihung des Kinderrechtspreises, für den fünf Personen, Vereine oder Institutionen nominiert wurden, findet am 22. November statt.

Die Stadt ehrt seit mehr als 27 Jahren Menschen, Vereine oder Institutionen, die sich für Kinderrechte engagieren, mit dem Kinderrechtspreis. Anlass der Vergabe des Preises war und ist der Jahrestag der Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention am 20. November 1989. Diese sichert allen Minderjährigen wichtige Grundrechte. Dieses Jahr wurden im Kinderbüro fünf Vorschläge eingereicht.

Nominiert wurde Anatoli Michaelis, der als Musikclown mit seinem Programm ein Lächeln in die Gesichter der ukrainischen Kinder in Weimar zaubert und auch im Kriegsgebiet in Krankenhäusern und Kindereinrichtungen auftritt.

Susanne Junkel, der Schulleiterin der Grundschule Schöndorf, ist es besonders wichtig, dass die Kinder gute Bedingungen zum Lernen haben. Sie hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Kinder und deren Familien.

Corina Harke (Weimarwerk) ist seit mehr als 20 Jahren im Stadtrat aktiv und nun zum dritten Mal Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Hier schaut sie mit wohlwollendem, kritischem und fördernden Blick auf alle Projekte der Jugendhilfe mit dem Ziel, vielfältige Angebote für die Kinder und Jugendlichen Weimars vorzuhalten.

Der Verein Gaswerk wurde für den familienfreundlichen Kulturbrunch und die abwechslungsreichen Mitmachprojekte für alle Kinder der Stadt vorgeschlagen.

Außerdem sind Alexandra Kukshausen und Kathrin Schuchardt nominiert, die sich ehrenamtlich für ukrainische Kinder einsetzen, ihnen die Teilnahme an Freizeitangeboten ermöglichen und besonders Kinder aus Sinti- und Roma-Familien unterstützen.

Bei der Preisverleihung steht der Einsatz aller Nominierten im Vordergrund, und alle werden gleichermaßen mit einer Dankesrede der Kinder geehrt. Für die Entscheidung zur Vergabe des Preises traf sich in diesem Jahr wiederum eine Kinderjury. Die sieben Mädchen und Jungen sind zwischen 8 und 12 Jahre alt und werden bei der Preisverleihung die Ehrungen an alle Nominierten übergeben. Die Preisskulptur ist dieses Jahr im Rahmen eines Ferienworkshops unter Anleitung des Künstlers Khaled Arfeh entstanden (wir berichteten).

Die Verleihung des Kinderrechtspreises findet am 22. November im Saal des Mon Ami statt. Das Programm wird kinderfreundlich gestaltet mit einem begleitenden Konzert der „ElephandBand“ der Jenaplanschule Weimar. Große und kleine Gäste sind zur Verleihung willkommen. Der Eintritt ist frei.

22. November, 16 Uhr; Mon Ami