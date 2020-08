In Weimar wurde seit dem Ausbruch der Pandemie bei 100 Menschen per Test eine Corona-Infektion bestätigt.

Weimar. Mit Stand Donnerstag (27. August) 15 Uhr gibt es in der Kulturstadt weiter drei bestätigte Corona-Fälle

Fünf Weimarer neu in Quarantäne

Nahezu unverändert ist das Corona-Geschehen in Weimar: Seit Montag habe es mit Stand Donnerstag 15 Uhr keine bestätigten Neu-Infektionen gegeben, teilte das Rathaus mit. Damit bleibt es in Weimar bei bisher 100 Menschen, die seit dem Ausbruch der Pandemie positiv getestet worden sind. 97 von ihnen gelten als genesen, sodass in Weimar derzeit drei aktiv Infizierte bekannt sind. Bei keinem von ihnen ist eine stationäre Behandlung notwendig.

Um 5 auf jetzt 50 gestiegen ist die Zahl der Weimarer, die sich aktuell in Quarantäne befinden. Zeitgleich konnten diese seit Montag weitere 12 Menschen verlassen. Im Verlauf der Pandemie wurde somit für 2135 Weimarer die häusliche Absonderung aufgehoben.