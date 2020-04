Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für 173 Zwölftklässler im Kreis beginnt die Schule wieder

Für 173 Abiturienten im Kreis Weimarer Land beginnt am kommenden Montag, 27. April, der Wiedereinstieg in den Schulalltag. Das Gymnasium Bergschule in Apolda startet mit 47 Schülerinnen und Schülern, das Marie-Curie-Gymnasium in Bad Berka mit 73 und das Lyonel-Feininger-Gymnasium in Mellingen mit 53.

Der Landkreis hat als Schulträger in den Schulgebäuden Vorsorge für die Einhaltung der hygienischen Vorgaben getroffen. Ergänzend zu den vertraglich festgelegten Reinigungsleistungen werden Türklinken und Griffe, die Handläufe von Treppen, Lichtschalter, Tische und alle weiteren Griffbereiche nun täglich gereinigt. In den Sanitärbereichen stehen ausreichend Spender mit Flüssigseife und Einmal-Handtücher zur Verfügung. Die derzeit ohnehin geltenden Abstandsregeln sind auch in den Schulgebäuden und Klassenräumen verbindlich. Außerdem wird für die Zwölftklässler die Mund-Nase-Bedeckung ein täglicher Begleiter sein.

In den Pausen, beim Raumwechsel und im Schulbus müssen Masken oder ähnliche Abdeckungen getragen werden.

Die hiesige Busgesellschaft PVG stellt ihren Betrieb ab dem 27. April ebenfalls wieder auf Schulfahrplan um, so dass die Beförderung gesichert ist. Wichtig für alle Schüler ist, dass sie nur im öffentlichen Personennahverkehr mitfahren dürfen, wenn sie einerseits einen gültigen Fahrausweis dabei haben und andererseits Mund und Nase bedeckt halten. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird nicht mitgenommen, kündigte das Landratsamt an.

Die Zeit an der Schule, um Kurse zu beenden und sich in Konsultationen auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten, ist für die Schüler indes knapp bemessen. Bereits am 12. Mai sollen die Zwölftklässler ihre Semesterzeugnisse erhalten. Am 18. Mai beginnen dann die Abiturprüfungen.