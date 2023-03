Das SOS-Familienzentrum in Weimar bietet für März ein umfangreiches Programm an.

Familienzentrum bietet zahlreiche Veranstaltungen in Weimar

Weimar. Weimars SOS-Familienzentrum bietet Eltern und deren Nachwuchs wieder zahlreiche Veranstaltungen in Gemeinschaft.

Das Risiko, sich im Alltag schwerwiegend mit Corona anzustecken, hat zum Glück ein solch überschaubares Maß erreicht, dass das öffentliche Leben kaum noch von vorbeugenden Maßnahmen beeinträchtigt wird. Auch das Weimarer Beratungs- und Familienzentrum des SOS-Kinderdorfes kann in der Abraham-Lincoln-Straße 37 wieder ins gewohnte Programm einsteigen, das informiert, Menschen zusammenbringt und unterhält.

Bereits zu Monatsbeginn startete dort die Väter-Kind-Gruppe. Väter, die einen großen Teil der Kinderbetreuung übernehmen und vielleicht momentan in Elternzeit sind, können sich immer mittwochs von 11 bis 12.30 Uhr mit ihrem Nachwuchs auf den Weg machen und dort mit anderen Familien in lockerer Atmosphäre ins Gespräch kommen. Eine Anmeldung ist per E-Mail erwünscht unter vaetergruppe.weimar@gmail.com.

Ohne Anmeldung lädt die Krabbelgruppe immer dienstags von 10 bis 11.30 Uhr ins SOS-Zentrum. Dieses Angebot, das zurzeit noch mit freien Plätzen dienen kann, wendet sich an Eltern mit Kindern im Alter von 6 bis 18 Monaten.

Jeweils der erste Freitag des Monats ist an der Lincolnstraße zwischen 16 und 18 Uhr Mehrlingseltern und denen, die es werden, reserviert. Bei den beliebten „Zwillingstreffen“ tauschen sich Familien mit Zwillingen oder Mehrlingen aus. In zwangloser Atmosphäre können alltägliche Fragen sowie die besonderen Anforderungen der Betreuung und Erziehung von Mehrlingen besprochen werden.

Es ist auch möglich, einfach mit den Kindern zum Spielen zu kommen und das Spielzimmer und den Garten zu nutzen oder bei Bedarf Kinderkleidung und Babyzubehör in der Gruppe zu tauschen. Mehr Informationen hierzu gibt es ebenfalls per E-Mail unter zwillinge.weimar@gmail.com.

Unter dem Titel „Familien unter dem Regenbogen“ sind am Freitag, 24. März, von 16 bis 19 Uhr trans- und intergeschlechtliche, bisexuelle, lesbische, schwule sowie andere queere Eltern zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch, zum Spielen und Kaffee trinken willkommen. Die Kinder sollen stark und stolz gemacht werden durch die Erfahrung gesellschaftlicher Anerkennung und durch das Wissen, dass es viele verschiedene Familienmodelle gibt.

Alle Teilnehmenden bringen hierfür eine Kleinigkeit für ein gemeinsames Nachmittagsbuffet mit. Anmeldungen für dieses Treffen sind per E-Mail an grit.demske@sos-kinderdorf.de oder telefonisch unter: 03643 / 4934425 erbeten.

Für diese Angebote sind jeweils 2 Euro pro Familie zu entrichten.