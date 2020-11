Für Schüler aus Weimar: Kletterpark und Pizza aus dem Holzofen

Elf Nachwuchssportler des Weimarer Landes hatten eine Menge zu erzählen, als sie am Montag aus den Ferien in ihre Schulen zurückkehrten. Die 7- bis 13-Jährigen nutzten ein Angebot des Kreissportbundes (KSB) zu einem Jugendbildungs-Camp. Von Montag bis Freitag der zweiten Herbstferienwoche nahmen sie Quartier im Schullandheim Tonndorf, das sie in dieser Zeit allein nutzen durften.

„Kein Fernsehen, kaum Handy, dafür viel Sport und gute Verpflegung“, freute sich Sören Korn, der Sport- und Jugendkoordinator des KSB und Organisator des Ferienprojekts. „Auch das Wetter hat halbwegs gepasst. Die Anstrengungen für uns Betreuer haben sich unterm Strich also definitiv gelohnt.“ Für die Osterferien plant Korn bereits das nächste Camp dieser Art.

Mit Simone Lorenz und David Bauer unterstützten ihn zwei Eltern von Teilnehmern als erwachsene Betreuer – beide nahmen dafür eigens eine Woche Urlaub. Da Michael Stolze, der KSB-Vereinsberater, Mitglied beim Seesportclub Maritim Erfurt ist und auch dort die Werbetrommel rührte, waren auch Jugendliche aus der Landeshauptstadt sowie aus Weimar dabei. Mit der Auslastung des Lehrgangs war Sören Korn zufrieden: „Durch die Hygienebestimmungen waren ja überhaupt nur maximal 15 Teilnehmer erlaubt.“

In den Schullandheim-Zimmern stehen je vier bis sechs Betten, der KSB verteilte seine Teilnehmer auf maximal zwei pro Raum, mit Ausnahme von drei Mädchen, die sich ein gemeinsames Zimmer wünschten. Viel Zeit, um sich häuslich einzurichten, gab es nicht: Die Woche begann mit einem Kurs in Erster Hilfe, geleitet von einem Sanitäter des Roten Kreuzes Weimar. Am Dienstag nutzten die Teilnehmer die Räume und das Freigelände des Schullandheims für ein Sportprogramm mit Tischtennis, Fußball, Volleyball und diversen Bewegungsspielen. Am Nachmittag absolvierten sie die ebenfalls von der Heimleitung angebotene Möglichkeit einer Rätseltour durch den Ort, um Tonndorf genauer kennenzulernen. Am späten Nachmittag hatten sie eine Dozentin zu Gast, die ihnen Interessantes über gesunde Ernährung vermittelte – danach durften die Teilnehmer in kleinen Gruppen Pizzen nach ihren Wünschen belegen und im Holzofen des Außengeländes backen.

Zentraler Programmpunkt am Mittwoch war eine Ökologie-Tour durch den Wald mit dem Tonndorfer Diplom-Forstwirt Lutz Eckardt. Am Donnerstag folgte das Highlight, wie Sören Korn betont: Die Truppe fuhr in den Aktivpark nach Hohenfelden und gehörte zu den letzten Nutzern des Kletterwaldes in diesem Jahr, bevor am Samstag die Saison endete. Die Älteren durften sich an den schwierigen Routen versuchen, für die Jüngeren gab es einfache Strecken. Am Nachmittag folgte prominenter Besuch: Armin Romstedt aus Frankendorf, ehemaliger Profi-Kicker beim FC Rot-Weiß Erfurt, sprach über Fairness in Sieg und Niederlage, danach fungierte er als Schiedsrichter bei einem kleinen Streetsoccer-Turnier auf dem Gelände.