Für vier Tage Sperrung auf einem Teilstück des Ilmradwegs in Weimar

Weimar. Betroffen ist in der kommenden Woche der Abschnitt zwischen den Straßen Über dem Kegeltor und Am Kirschberg.

Erinnert hat die Stadtverwaltung Fußgänger und Fahrradfahrer daran, dass der Ilmradweg zwischen den Straßen Über dem Kegeltor und Am Kirschberg in der kommenden Woche voll gesperrt wird. Dies betreffe die Zeit von Dienstag bis einschließlich Freitag, also vom 21. bis 24. Februar. An diesem Abschnitt des Ilmradweges wird durch Baumfällungen und Baumschnitt der Rückbau eines alten Regenüberlaufs vorbereitet, der sich zwischen der Friedensbrücke und dem Hundesportplatz befindet.

Für die Zeit Vollsperrung in der nächsten Woche verwies die Stadt als Umleitung auf die Straße Über dem Kegeltor und Friedensstraße. Der eigentliche Rückbau zieht zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Sperrung nach sich.