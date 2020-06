Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Funke der Hoffnung für den September

Bad Berka. Die Entscheidung war schon seit einigen Tagen unausweichlich, nun hat Michael Rötsch sie offiziell gemacht: Der Weimarer Musiker und Veranstalter gab am Dienstag die Absage des für Samstag, 27. Juni, geplanten Bad Berkaer Bluesfestivals bekannt. Der Organisator hat die Musikmuschel im Kurpark für den 12. September reserviert – falls die dann gegebenenfalls noch geltenden Corona-Auflagen eine solche Veranstaltung zulassen. Die gebuchten Bands würden an diesem Ersatztermin zur Verfügung stehen. Falls auch dieser entfällt, wandert das komplette Line-Up des Festivals in die nächste Auflage 2021.

„Lange hatten wir gehofft, dass unser Festival doch noch stattfinden könnte“, so Rötsch. Die Allgemeinverfügung mit dem Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August lässt ihm und seinen Mitstreitern allerdings keine Wahl: „Die Gesundheit und Sicherheit aller Musiker und Besucher geht vor.“ Unter anderem hätte Rötsch für das Festival die fest verankerten Sitze vor der Musikmuschel, die er von der Stadt mietet, demontieren müssen. Um Mindestabstände im Publikumsbereich sowie an den Getränke- und Imbissständen zu gewährleisten, hätte er enormen Aufwand betreiben müssen, auch personell. Dass die Landesregierung am 13. Juni auf Empfehlungen statt Verbote umschwenkte, kam für das Festival schon zu spät.

Auf seiner Internet-Seite nahm Rötsch das Unvermeidliche auch mit einer Prise Humor: Auf einem fiktiven Plakat unter der Überschrift „Das wäre unser Programm gewesen“ listete er vier längst verstorbene Blueslegenden auf – Bessie Smith, Big Bill Broonzy, Big Mama Thornton und B.B. King. Welche Bands tatsächlich in diesem Jahr spielen sollten, bleibt bis zur tatsächlichen Neuauflage im September oder im kommenden Juni noch geheim. mg