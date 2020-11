Fußgänger geschlagen - Müll illegal vor Feuerwehr entsorgt

Fußgänger geschlagen

Am Sonntagnachmittag tat ein 71-jähriger Mann auf seinem Spaziergang seinen Unmut gegenüber einem Autofahrer kund, der augenscheinlich nicht mit der erforderlichen Rücksicht auf einem Wirtschaftsweg bei Mönchenholzhausen unterwegs war. Diese Äußerungen brachten den Fahrer des VWs offensichtlich so in Rage, dass er anhielt, ausstieg und den älteren Mann zweimal schlug. Im Anschluss verließ er unerkannt den Ort des Geschehens. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt.

Müll illegal vor Feuerwehr entsorgt

Die Freiwillige Feuerwehr Taubach mussten Sonntagabend feststellen, dass vor dem Gerätehaus der Feuerwehr Fahrzeug- und Schrottteile liegen. Ob diese auf der Fahrt verloren wurden oder illegal entsorgt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Zuge der Ermittlungen nach Zeugenangaben stießen die Beamten auf eine illegale Mülldeponie für Fahrzeugteile nahe der B7 zwischen Weimar und Umpferstedt. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Polizeieinsatz führt zu Fahndungstreffer

Zu einem Polizeieinsatz wegen einer vermeintlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht zu Montag in der Blankenhainer Christian-Speck-Straße. Die Auseinandersetzung bestätigte sich nicht, allerdings war ein 24-jähriger Mann, der sich mit in der Wohnung aufgehalten hat, von einem Gericht zur Fahndung ausgeschrieben.