Fußgänger in Weimar durch Unfall schwer verletzt

Weimar. Es war der Horror für einen 24-jährigen Passanten am Buchenwaldplatz. Ein Auto schoss auf ihn zu, versetzte ihm einen schweren Stoß und schleuderte ihn auf die Straße am Buchenwaldplatz. Mit schweren Verletzungen kam er ins Klinikum.

Was war geschehen? Mittwoch, 20.12 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit einem Kia SUV aus Richtung Ebertstraße über die Carl-von-Ossietzky-Straße in Richtung Buchenwaldplatz. Nach Polizeiangaben hielt er an der Kreuzung zur Carl-August-Allee am Stoppschild. Und fuhr aus bislang unbekannten Gründen wieder an, obwohl sich von links ein Bus der PVG Weimarer Land näherte.

Der Linienbus war in Richtung Bahnhof unterwegs. Sein Fahrer sah das Unheil kommen und leitete eine Vollbremsung ein. Den Zusammenstoß konnte er damit nicht mehr vermeiden. Er blieb erst hinter der Kreuzung stehen. Zuvor rammte er den SUV am Heck, der so in Richtung Buchenwaldplatz geschleudert wurde.

Auf dem Gehweg war dort der 24-jährige Fußgänger unterwegs. Er wurde vom SUV erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Etwa zehn Meter weiter blieb er mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Der Busfahrer und der Pkw-Fahrer wurden nach Polizei-Angaben leicht verletzt. Sie wurden mit Schock ins Klinikum gebracht. Der einzige Fahrgast im Bus soll glimpflich davongekommen sein.

Die Berufsfeuerwehr sicherte die Unfallstelle und leuchtete sie zur Rettung, Bergung und Unfallaufnahme aus. Ein Dekra-Gutachter wurde hinzu gezogen, der die Unfallspuren dokumentierte. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt ein umgelegtes Verkehrs- und Straßenschild.

Die Unfallaufnahme zog sich knapp drei Stunden hin. Die betroffene Kreuzung war dafür gesperrt.