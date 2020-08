Fußgänger und Radfahrer verletzt - Illegaler Badegäste - Teurer Unfall

Fußgänger und Radfahrer verletzt

Am Donnerstag ereignete sich gegen 8 Uhr ein Unfall mit einem Verletzten in der Steubenstraße in Weimar. Ein 31-jähriger Radfahrer kam aus Richtung Lisztstraße und wollte an der Einmündung Gropiusstraße geradeaus weiterfahren. Auf der Linksabbiegerspur in Richtung Gropiusstraße warteten bereits mehrere Fahrzeug an der roten Ampel. Da die Ampel für den 31-Jährigen grün anzeigte, wollte er seine Fahrt in Richtung Steubenstraße auf seiner Spur fortzusetzen, als plötzlich von links zwischen den stehenden Fahrzeugen eine 25-jährige Fußgängerin auf seine Fahrbahn trat. Es kam zur Kollision zwischen Radfahrer und Fußgängerin, wodurch beide sich leicht verletzten. Am Fahrrad entstand geringer Schaden. Die 25-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Illegaler Badegäste

Am frühen Donnerstagnachmittag stellten Polizeibeamte wieder einmal zwei Personen, welche sich unbefugt auf dem Gelände der Sandgrube in Schwarza aufhielten, fest. Das Gelände mit seinem Baggersee verführt laut Polizei bereits seit einiger Zeit Personen dazu, in das kühle Nass einzutauchen. Trotz zahlreicher Verbots- und Hinweisschilder begeben sich immer wieder Personen auf das Gelände. Wie auch in den vergangenen Einsätzen wurden die Personen des Geländes verwiesen und Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Haftbefehl, Cannabis und Beleidigungen

Während Polizisten einen Haftbefehl am Donnerstagabend in Weimar ausführten, fanden sie bei dem Betroffenen drei Cannabispflanzen in seiner Wohnung. Die Cannabispflanzen wurden beschlagnahmt. Zudem beleidigte der Betroffene die Beamten mehrfach. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes sowie eine Anzeige wegen Beleidigung.

Hecke brennt

Am späten Donnerstagabend teilte die Feuerwehr der Polizei Weimar einen Heckenbrand im Possendorfer Weg in Weimar mit. Beschädigt wurden eine ca. 15 Meter lange Hecke mit dazugehörigem Maschendrahtzaun sowie ein am Zaun angebrachtes Werbeplakat. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Unbekannt wurde aufgenommen.

Teurer Unfall in Apolda

Ein 50-jähriger VW-Fahrer, der am Donnerstagnachmittag aus Richtung Erfurter Straße die Heinrich-Heine-Straße in der Absicht befuhr, nach links in die Rosa-Luxemburg-Straße abzubiegen und dies auch per Blinker anzeigte, wurde in dem Moment von einem 41-jährigen BMW-Fahrer überholt, welcher das Blinklicht nicht gesehen hatte. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von jeweils 4000 EUR. Da der BMW-Fahrer auch noch unter Alkoholeinfluss stand, wird gegen ihn nun auch noch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Telefonmast nach Unfall umgeknickt

Am Freitagmorgen kam ein 22-jähriger Fahrer eines Skoda Rapid zwischen Escherorda und Niedertrebra in einer 90 Grad Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und pralle gegen einen Telefonmast. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden in Höhe von 3000 EUR. Durch den Aufprall knickte der Telefonmast um. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Mountainbike am Freibad gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es am Donnerstagnachmittag am Apoldaer Freibad. Hier hatte ein 11-Jähriger sein weißes Mountainbike der Marke Cube mit einem Fahrradschloss am Zaun gesichert. Als er nach dem Baden zurückkam, war sein Bike weg. Der Täter hinterließ das geöffnete Fahrradschloss am Tatort.