Fußgängerin bei Unfall in Weimar schwer verletzt

In Weimar wurde eine 80-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Weimar wurde am Donnerstag eine 80-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag informierte seien sich die Frau und ein 27-Jähriger auf seinem Rad auf der Sternbrücke entgegengekommen. Unglücklicherweise wichen beide in die selbe Richtung aus, so dass es zum Zusammenstoß.

Die 80-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.