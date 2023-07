Auch in diesem Jahr unterstützen die „Crash Beans“ die Kirmes in Gaberndorf musikalisch.

Gaberndorf feiert am Wochenende Kirmes

Gaberndorf. Sebastian Grenzel zum letzten Mal als Burschenvater in Gaberndorf unterwegs.

Das Kirchweihfest in Gaberndorf wird von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, gefeiert. Darüber informiert der veranstaltende Traditionsverein Amicitia Gaberndorf. Das Wochenende beginnt am Freitag um 18 Uhr zum traditionellen Fichtensetzen auf dem Kirmesplatz. Im Anschluss zieht die Kirmesgesellschaft mit der Kapelle „Crash Beans“ zum Umzug durchs Dorf – danach wird im Festzelt eingetanzt und mit Ragged Glee bis in die Nacht gefeiert.

Samstag früh zieht um 8 Uhr mit den „Crash Beans“ der Ständchen-Tross durchs Dorf. Ab 15.30 Uhr beginnt der Kindertanz mit DJ Krauti. Für den Kindertanz hat die Kirmesgesellschaft wieder verschiedene Spiele vorbereitet sowie eine Tombola. Nach dem abendlichen Umzug und dem Eintanzen im Festzelt wird am Samstagabend zu der Band „F.O.X.X.“ das Tanzbein geschwungen. Am Sonntag findet um 10 Uhr der Gottesdienst zum Kirchweihfest in der Gaberndorfer Kirche statt. Im Anschluss steht der Frühschoppen auf dem Plan.

Sebastian Grenzel führt die Kirmesgesellschaft in diesem Jahr zum letzten Mal als Burschenvater durch die Kirmes. Nach 21 Jahren Vereinsmitglied und zwölf Jahren Burschenvater legt er sein Amt nieder.