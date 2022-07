Gaberndorfer versammeln sich

Gaberndorf. Die nächste Einwohnerversammlung in Weimars Ortsteilen wartet am 14. Juli in Gaberndorf.

Zur jährlichen Einwohnerversammlung in den Ortsteilen hat Weimars Stadtverwaltung in dieser Woche die Gaberndorfer eingeladen. Am Donnerstag, 14. Juli, sind sie von 18 bis 19.30 Uhr an den Sportplatz gebeten. Ganz vorn auf der Tagesordnung, die Ortsteilbürgermeister Thomas Steiner zusammengestellt hat, steht ein Evergreen: der Radweg in Richtung Weimar-Nord. Auch der Straßenausbau, die Wasserentnahmestelle auf dem Friedhof, die Sanierung der Toiletten im Gemeindehaus und das Buswartehäuschen der Linie 3 am Schluftergraben sollen Thema sein. Nicht zuletzt will der Ortsteil auch den Gemeindesaal und den Mangel an weiteren öffentlichen Räumlichkeiten zur Sprache bringen. Gelegenheit, Fragen zu stellen, bekommen die Einwohner ebenfalls.