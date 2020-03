„Ganz neue Verbundenheit“ in Herz Jesu-Gemeinde

„Es ist schon eine ungewöhnliche Situation“, sagt Pfarrer Timo Gothe, Pfarrgemeinde Herz Jesu Weimar. Er erlebe eine „Gemeinde unter Quarantäne“ und beobachtet „eine ganz neue Verbundenheit“. Alle Gottesdienste, Veranstaltungen und Zusammenkünfte der Pfarrei fallen bis mindestens 19. April aus. Das Pfarrbüro ist auf unbestimmte Zeit für den Besucherverkehr geschlossen. Noch ist die Herz Jesu Kirche zum persönlichen Gebet täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, unterstrich Pfarrer Gothe. Er muss in der Corona-Krise neue Wege finden, um mit seiner Gemeinde in Verbindung zu bleiben.

In einem Spezial-Pfarrbrief wendet er sich an die Gemeinde. Die Stimme des Pfarrers ist zudem in den nächsten Wochen immer am Freitag in einem Podcast auf der Homepage der Pfarrei zu hören. Zu hören sind die biblischen Texte des Sonntags, geistliche Impulse und Gebetsanliegen.

Ebenfalls ganz neu findet sich in der Pfarrkirche eine Gedankenwand, an der Gemeindemitglieder Botschaften oder den Wunsch nach Gebeten vermerken können. So werden Gebete gewünscht „Für alle, die auf Kurzarbeit „Null“ gesetzt sind und sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Für alle, die arbeitslos sind/werden. Dass sie Chancen auf einen Neuanfang haben“. Die Gedankenwand fülle sich Tag für Tag mehr.

Es tue in der Seele weh, bekennt Pfarrer Gothe, die Kirchengebäude der Gottesdienste beraubt zu sehen. „Es fällt schwer, dieses Gotteshaus so verlassen und einsam zu erleben“, bedauert auf einem der Zettel an der Gedankenwand ein Gemeindemitglied. Pfarrer Timo Gothe ist sicher: „Die nächsten Monate werden zeigen wie es um Solidarität und Nächstenliebe unter uns bestellt ist.“ Es gebe Anzeichen, die Hoffnung machen und von denen in den letzten Tagen mehr und mehr die Rede war. So zum Beispiel die entstehenden Nachbarschaftshilfen. Ihn stimme zuversichtlich, dass nicht der „pure Egoismus regiert“. Menschen, die ihre Tickets für Konzerte und Theater gekauft hatten, verzichteten zum Beispiel nach Absage der Veranstaltung auf den Umtausch und lassen das verlorene Geld den Künstlern.

„Wie können wir dieses oder jenes Angebot aufrecht erhalten oder ins Digitale verlegen?“ Das war eine Frage, die in den letzten Tagen auch in der Herz Jesu-Gemeinde immer wieder diskutiert wurde. Mehr und mehr werde aber erkennbar, dass alles Planen von der Wirklichkeit des nächsten Tages überrollt werde. Mittlerweile stelle sich die Frage für Pfarrer Gothe anders: „Was können wir noch alles lassen?“ Worauf können wir noch alles verzichten, um dem Gebot der Stunde, „Abstand halten“, Rechnung zu tragen? Sehr ernst werde die Telefonseelsorge genommen. Alte, auch allein lebende Menschen ruft die Gemeinde an und spricht ihnen Trost zu. „Wir müssen Gelassenheit bewahren“, betont Pfarrer Gothe.

Die Glocken der katholischen und der evangelischen Kirche in Weimar läuten täglich um 12 und 18 Uhr. Sie rufen zum Gebet, das die Gläubigen zu Hause miteinander ökumenisch verbindet. Pfarrer Timo Gothe verweist zudem auf Gottesdienste im Radio, Fernsehen und Internet wie das Domradio und Radio Vatikan.