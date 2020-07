Weimar. Auch in der Coronakrise lockern Kunst und Kultur den Alltag der Bewohner der Marie Seebach-Stiftung vor allem in Gartenkonzerten auf.

Gartenkonzert bei Seebachs

Dass die Marie Seebach-Stiftung ein kulturvoller Ort ist, bestätigte sich einmal mehr am Mittwoch: Beim Sommerfest sorgte der Weimarer Pianist Matthias Huth mit virtuos vorgetragenen Melodien und Improvisationen für einen musikalischen Höhepunkt.

Erst am Freitag hatte die Eröffnung der Ausstellung des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now Weimar mit Fotografien von Bernd Lindig, Leiter des Forum Seebach, für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ziel von Live Music Now ist es, junge Musiker zu fördern, indem sie ihre Musik in soziale Einrichtungen bringen. Von dieser Arbeit erzählen die Fotografien. Die Ausstellung ist bis Mitte September im Foyer des Forums Seebach zu sehen. Am Freitagnachmittag gab es im Garten ein Opern- und Operettenkonzert mit Eleonore Marguerre (Sopran), Ulrika Strömstedt (Mezzosopran), Uwe Stickert (Tenor), Uwe Schenker Primus, Bariton, und Dirk Sobe am Klavier.