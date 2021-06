Gartenkonzert der Extraklasse in Weimar

Weimar. Vier Opernsängerinnen und -sänger boten bei ihren „Garten.Fest.Spielen“ ein großartiges Open-Air-Konzert.

Einen regen Zulauf erfuhren am Samstagabend verdientermaßen die zweiten privat veranstalteten „Garten.Fest.Spiele“ an der Schwanseestraße 65. Vier großartige Stimmen machten die Arien, Duette und auch im Quartett dargebotenen Opernklassiker von Puccini, Mozart und Verdi bis hin zu Italo-Hits der jüngsten Zeit zu einem Hörgenuss, wie er in der Pandemie selten geworden und deshalb umso willkommener war. Instrumentale Juwelen wie die Meditation aus Massenets „Thais“ hoben Pianistin Oksana Andriyenko und Geiger Denis Loznykov. Ein Wiederhören mit Eleonore Marguerre, Uwe Stickert, Ulrika Strömstedt, Uwe Schenker-Primus und ihrem Pianisten Dirk Sobe gab es zwei Tage später zur Eröffnung der Tiefurter Montagsmusiken. Nächste Termine am 24. und 27. Juni, jeweils 19 Uhr, zur Mittsommernacht.

Anmeldung: konzert@extraklang.de