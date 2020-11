Am Samstagabend kam es gegen 20.45 Uhr zum Brand von mehreren Gartenhäusern in der Georg-Haar-Straße in Weimar.

Weimar. Das meldet die Polizei am Sonntag aus Weimar und aus dem Weimarer Land.

Gartenlauben in Weimar brennen – Fahrradfahrer zu knapp überholt

Bei einem Unfall ist am frühen Freitagmorgen ein Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 57-Jährige zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Landstraße von Tannroda kommend in Richtung Blankenhain.

Ungefähr 200 Meter vor Schwarza wurde der Radfahrer von einem Auto überholt. Da der Autofahrer zu wenig Abstand hielt, streifte sein Fahrzeug den Radfahrer. Der 57-Jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter.

Hinweise nimmt die PI Weimar unter 03643/8820 entgegen.

Brand einer Gartenlaube

Samstagabend ist in einer Gartenanlage in der Georg-Haar-Straße in Weimar eine Laube abgebrannt. Die Weimarer Feuerwehr und Polizei kamen sofort zum Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache brach das Feuer in einer der Gartenlaube aus und schlug auf zwei weitere Gartenparzellen über.

Zwei der drei Gartenhäuser wurden durch den Brand komplett zerstört. Während des Einsatzes kam es immer wieder zu Verpuffungen. Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle.

Feuerwehr und Polizei retteten neun Kaninchen vor dem Flammentod. Sie wurden in einem Gewächshaus eingesperrt und später dem Besitzer übergeben.

Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Am Samstagabend kam es gegen 20.45 Uhr zum Brand von mehreren Gartenhäusern in der Georg-Haar-Straße in Weimar. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Bereits auf der Anfahrt war ein großer Feuerschein am Nachthimmel zu sehen. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Weimar brannten mindestens drei zum Teil massiv gebaute Gartenhäuser. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Zur Unterstützung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Weimar-Mitte und Weimar-Schöndorf nachalarmiert. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig



Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Trotz der umfangreichen Löschmaßnahmen mit mehreren Strahlrohren brannten die Gebäude komplett nieder. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Während des Löscheinsatzes kam es immer wieder zu Verpuffungen in den einzelnen Gartenhäusern. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Mit der Drehleiter wurde das Gelände weiträumig ausgeleuchtet. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle und konnte gelöscht werden. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig



Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Mit einer Wärmebildkamera gingen die Kameraden mehrfach in die Gartenhäuser um sie auf Brand- und Glutnester zu überprüfen und diese anschließend abzulöschen. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Aus einem Kaninchenstall konnten durch die Polizei und die Feuerwehr neun Kaninchen vor dem Flammentod gerettet. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Diese wurden anschließend in einem Gewächshaus eingesperrt und dem Besitzer übergeben. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Während der Löschmaßnahmen musste die Schwanseestraße für den Verkehr vollgesperrt werden. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig



Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Stefan Eberhardt

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Brandstiftung kann derzeitig nicht ausgeschlossen werden. Foto: Stefan Eberhardt

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Am Samstagabend kam es gegen 20.45 Uhr zum Brand von mehreren Gartenhäusern in der Georg-Haar-Straße in Weimar. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Am Samstagabend kam es gegen 20.45 Uhr zum Brand von mehreren Gartenhäusern in der Georg-Haar-Straße in Weimar. Foto: Stefan Eberhardt



Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Am Samstagabend kam es gegen 20.45 Uhr zum Brand von mehreren Gartenhäusern in der Georg-Haar-Straße in Weimar. Foto: Stefan Eberhardt

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Am Samstagabend kam es gegen 20.45 Uhr zum Brand von mehreren Gartenhäusern in der Georg-Haar-Straße in Weimar. Foto: Stefan Eberhardt

Gartenlauben in Weimar brennen - Kaninchen gerettet Am Samstagabend kam es gegen 20.45 Uhr zum Brand von mehreren Gartenhäusern in der Georg-Haar-Straße in Weimar. Foto: Stefan Eberhardt



Verkehrskontrollen

Am Freitagabend kontrollierte die Polizei in der Ortslage Kranichfeld den Fahrer eines VW. Bei dem 33-jährigen Mann verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis.

Samstagabend wurde in Bad Berka ein 21-Jähriger Honda Fahrer kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief ebenfalls positiv auf Cannabis.

Polizei fehlt Überblick über Thüringer Rockerszene