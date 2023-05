Gartenmarkt fürs Gotteshaus in Weimar-Ehringsdorf

Vor einem Jahr hatte der Gartenmarkt an der Kirche in Ehringsdorf Premiere.

Ehringsdorf. Beim Gartenmarkt am 6. Mai hofft Ehringsdorfs Kirchgemeinde auf guten Erlös, um damit die Bauarbeiten in der Marienkirche zu unterstützen.

Zum zweiten Mal findet an diesem Samstag, 6. Mai, im Ehringsdorfer Kirchgarten ein Gartenmarkt der besonderen Art statt. Von 10 bis 17 Uhr werden Pflanzen und Samen in großer Auswahl angeboten, dazu Gartengeräte, Gartenliteratur, Vasen und Pflanztöpfe aus zweiter Hand, Zweige der Korkenzieherhasel mit Papierkranichen, Kräuter, Blumenkerzen, Ehringsdorfer Gartenkeramik, Kaffee und Kirchenkekse ebenso wie ein spezielles Memory und Heftchen zum Kirchgarten. In der Kirche gibt es Musik am laufenden Band und Gartengeschichten für Kinder, überall aber den Kontakt zu anderen Gartenliebhabern. Die Besucher tun damit nicht nur sich etwas Gutes, sondern auch der Marienkirche, die kostenintensive Bauarbeiten vor sich hat und vom Erlös profitiert.