Gartenparty für Friedrich Nietzsche in Weimar

Zu einer Gartenparty lädt die Klassik-Stiftung Weimar anlässlich des 120. Todestages von Friedrich Nietzsche für Dienstag, 25. August, 16 Uhr, am Nietzsche-Archiv ein. Der Eintritt ist frei. Begleitet von Musik der Walking-Band „Evas Apfel“ wandeln die Gäste zwischen Nietzsche-Cartoons der Künstlerin Farzane Vaziritabar. Eine Hörstation mit Nietzsches Kompositionen ist in der „Lausch-Lounge“ zu finden. Im Nietzsche-Archiv selbst wechseln sich Führungen mit „Kulissengesprächen“ ab, in denen Restaurierung und Ausstellungsaufbau erläutert werden. Mit der Gartenparty endet „Nietzsche Superstar. Ein Parcours der Moderne“. Die Sonderausstellung „Nietzsche komponiert“ im Goethe- und Schiller-Archiv ist noch bis 30. August, die Sonderausstellung „Nietzsche liest“ im Studienzentrum der Anna-Amalia-Bibliothek noch bis 31. August geöffnet.