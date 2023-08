Gartentherapie mit Legefelder Generationen

Die angehende Gartentherapeutin Janine Liebal (rechts) legte in Legefeld ein Erdbeer-Hochbeet an.

Legefeld. Am betreuten Wohnen in Legefeld wächst dieser Tage ein Marmeladengarten, der auch therapeutisch Sinn ergibt.

Wenn Generationen regelmäßig zusammenfinden, ist das nicht nur wichtig fürs Gefüge einer Gemeinschaft, sondern auch fürs Wohlbefinden jedes einzelnen. Mitunter kann das Miteinander von Jung und Alt sogar Therapie sein.

Janine Liebal, Mitglied im Legefelder Ortsverein „Füreinander – Miteinander“, absolviert derzeit ihre Ausbildung zur Gartentherapeutin. Gemeinsam mit ihrem Verein und dem Trägerwerk Soziale Dienste wohnen plus legte sie nun am betreuten Wohnen in der Legefelder Parkallee den Grundstein für einen therapeutisch nutzbaren Marmeladengarten. Mit Senioren, deren Betreuern und Kindern aus dem Ort setzte sie in einem Hochbeet Erdbeer-Pflänzchen. Im nächsten Jahr zur Erdbeerzeit soll erstmals gemeinsam geerntet, genascht und Marmelade gekocht werden.

Ortsverein sucht nach weiteren Förderern des Projekts

Für die Zukunft wollen die Beteiligten weitere Kinder, Kooperationspartner und Paten für das generationsübergreifende Projekt begeistern. Vereinsvorsitzende und Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel kann sich auch vorstellen, dass später ein weiteres, für Rollstuhlfahrer unterfahrbares Hochbeet angeschafft wird und auch andere Pflanzen in die Erde kommen, die die Gartentherapie nicht nur während der Erdbeerzeit ermöglichen.

Damit das Projekt in der Zukunft Früchte tragen kann, hofft der Legefelder Verein auch auf den einen oder anderen Förderer, der hierfür einen Obolus gibt. Davon könnten besagtes Hochbeet oder auch ergonomische Gartengeräte angeschafft werden. Wer seinen Teil dazu beitragen möchte kann sich per E-Mail an buergermeister@legefeld-online.de oder telefonisch unter 03643/ 909032 melden.