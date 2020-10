Gasgeruch wird beseitigt

Mitarbeiter der Firma Spie beim Freilegen einer Gashavarie in der Carl-August-Allee Weimar.

Weimar. Leitungsarbeiten wegen einer Störung in der Carl-August-Allee

Unmittelbar vor dem Konditorei-Café an der Ecke von Carl-August-Allee und Ossietzkystraße in Weimar haben Passanten bereits zu Wochenbeginn Gasgeruch festgestellt. Die für die Gasleitung zuständige Stadtwerke-Tochter ENWG Energienetze Weimar habe deshalb unverzüglich und in Abstimmung mit dem Tiefbauamt und der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Weimar den Aufbruch des Gehwegs und die Reparatur der Störungsstelle beauftragt, teilte der ENWG-Bereichsleiter Technik, Gerd Leonhardt, auf Anfrage der Redaktion mit. Gleiche Arbeiten seien anschließend auch im Bereich der Carl-von-Ossietzky-Straße 59 erforderlich.