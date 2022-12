Gebäude in Eichelborn brennt

Eichelborn. Einsturzgefährdetes Gebäude wird nach Brand durchsucht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In einem leerstehenden Gebäude in Eichelborn brach am frühen Dienstagmorgen aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Laut Angaben der Polizei gelang es der Feuerwehr nach etwa vier Stunden den Brand bis auf wenige verbleibende Glutnester zu löschen.

Derzeit werden die Räumlichkeiten von der Feuerwehr durchsucht. Da Teile des Gebäudes als einsturzgefährdet gelten, gestaltet sich diese Absuche schwierig. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht abzuschätzen. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

