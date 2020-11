Weihnachtssterne für alle Mitarbeiter: Mit dieser Aktion überraschten in dieser Woche die Bewohnerinnen Irene Auras und Helga Dietrich das Team des Azurit-Seniorenzentrums in Tannroda. In mühevoller Kleinarbeit hatten die beiden Damen in den letzten Wochen und Monaten mehr als 100 Sterne gebastelt.

Zur offiziellen Übergabe nannten sie auch ihren Beweggrund für diese Aktion: „Sie wollten einfach mal Danke sagen“, so Hausleiter Sebastian Richnow. Bereits im März, zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns, hatten Irene Auras und Helga Dietrich mit dem Basteln begonnen. Besuche waren nur stark eingeschränkt möglich, Gruppenangebote zur Beschäftigungstherapie wurden eingestellt – die Seniorinnen hatten plötzlich eine Menge Zeit und wollten daraus etwas Kreatives machen. Es gelang ihnen, das Projekt bis zur Übergabe streng geheim zu halten. „Wir waren alle überwältigt von dieser liebevollen Geste“, so Richnow. „Das ist auch eine Anerkennung für die tolle Arbeit, die unser Pflege-Team leistet – vor allem unter dem hohen Druck, den die Corona-Pandemie mit sich bringt.“