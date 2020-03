Weimar. Veranstaltungen für die Opfer des Kapp-Putsches in Weimar waren abgesetzt worden.

Gebinde erinnern an Märzgefallene von 1920

Sonntag vor hundert Jahren wurden vor dem Volkshaus neun protestierende Arbeiter von putschenden Reichswehr-Soldaten erschossen. Die Gedenkfeiern für die Opfer des Kapp-Putsches mussten am Wochenende wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Kränze und Blumengebinde wurden am Blitz für die Märzgefallenen (Archivfoto) auf dem Hauptfriedhof sowie am Volkshaus allerdings niedergelegt.