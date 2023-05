Gebürtige Weimarerin gewinnt Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestages

Weimar. Politikwissenschaftlerin hat einst das Schiller-Gymnasium besucht und eine herausragende Arbeit zum Thema Anfänge des Europäischen Parlaments verfasst.

Die gebürtige Weimarerin Mechthild Roos und Oliver Haardt aus Münstermaifeld (Rheinland-Pfalz) sind mit dem diesjährigen Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestages ausgezeichnet worden. Die Würdigung der Politikwissenschaftlerin und des Historikers nahm Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) vor.

Beide Arbeiten „erzählen Erfolgsgeschichten von Volksvertretungen, die sich gegen Widerstände behaupten mussten“, sagte die Bundestagspräsidentin. Mechthild Roos wurde für ihre in englischer Sprache verfasste Dissertation „The Parliamentary Roots of European Social Policy. Turning Talk into Power“ (Die parlamentarischen Wurzeln der europäischen Sozialpolitik. Aus Reden Macht machen) aus dem Jahr 2021 geehrt. Darin beschäftigt sie sich mit den Anfängen des Europäischen Parlaments vor den ersten Direktwahlen im Jahr 1979. Sie zeige auf, dass das Europäische Parlament bereits in diesen frühesten Jahren trotz der eingeschränkten Kompetenzen politischen und gesetzgeberischen Einfluss entwickelt hat.

Mechthild Roos ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe „Politikwissenschaft, vergleichende Systemanalyse (Europa und Nordamerika)“ im Fach Politikwissenschaft der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Augsburg.

Die Nachricht, dass sie den Wissenschaftspreis des Bundestages erhält, ereilte sie beim Windelwechseln, wie sie am 22. Februar glücklich twitterte. Kurios dabei: 2007 hatte sie im Thüringer Landtag den Redewettstreit zum Thema „Kinder und Karriere“ gewonnen – und trat jetzt den Beweis an, dass dies unter einen Hut passt. Denn Mechthild Roos ist mittlerweile verheiratet und hat selbst zwei Kinder.

Ihre Rede seinerzeit hatte sie übrigens mit den Worten „Ursula von der Leyen hat sich die Haare geschnitten“ begonnen. Damit erntete im Saal ein johlendes Publikum, das sie sogleich auf ihre Seite ziehen konnte.

Doch zurück zum Preis des Bundestages: Die Jury habe diese Arbeit überzeugt, da sie in beachtlichem Maße zur Erforschung des Europäischen Parlaments beitrage. Sie liefere neue Erkenntnisse zur Entwicklungslogik des europäischen Parlamentarismus und zum Prozess der Institutionalisierung von Parlamenten.

Die gebürtige Weimarerin hatte am Friedrich-Schiller-Gymnasium das Abitur erlangt. Danach studierte sie in Dresden und Luxemburg und promovierte auch in Luxemburg. In Weimar ist die Preisträgerin nach wie vor gut vernetzt.