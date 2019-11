Geburtstagskonzert für Bad Berkaer Glücksfall

Die einen bekommen Blumen, die anderen eine Torte, ein hübsch verpacktes Präsent oder einen Wochenend-Ausflug in den Harz. Jubilar Hermann Schmalfuß durfte sich über ein ganzes Konzert freuen, das ihm zu Ehren gegeben wurde. Die Sänger und Instrumentalisten des Ensembles „Musici Jenenses“, das Schmalfuß von 1965 bis 2014 leitete, gratulierten ihm auf diese Weise in Bad Berkas St.-Marien-Kirche zum 80. Geburtstag.

Schon mit 15 Jahren Chorleiter

Der Wahl-Thüringer stammt aus Rodewisch im sächsischen Vogtland. Nach dem Abitur hatte er zunächst Schlosser gelernt. Doch neben seiner Begeisterung fürs Technische – insbesondere für die Eisenbahn – gehörte seine Liebe schon früh der Musik. Mit 15 Jahren leitete er bereits seinen ersten Kirchenchor und spielte sonntags die Orgel. Folgerichtig bewarb er sich in Dresden um ein Kirchenmusik-Studium.

Studienwunsch blieb unerfüllt

Dass ihm dieses verwehrt blieb, beruhte auf einem Missverständnis. Inzwischen ist allerdings so viel Gras darüber gewachsen, dass Bad Berkas Pfarrer Ulrich Matthias Spengler in seinem Geburtstagsgruß die damaligen Umstände beleuchtete. Vor seinem Aufnahmegespräch an der kirchlichen Hochschule habe Schmalfuß seinerzeit ein ganz harmloses Malzbier getrunken. Sein Gegenüber wertete den Geruch jedoch anders – und das Studium war passé, zumindest dieses. Denn nun war der Weg frei, um der zweiten Leidenschaft, der Eisenbahn, auch beruflich Bahn zu brechen.

1964 nach Bad Berka

Schmalfuß studierte ebenfalls in Dresden Verkehrsmaschinentechnik. Dass der Diplomingenieur 1964 nach Bad Berka zog, war einerseits der Liebe, andererseits des schon seinerzeit knappen Wohnraums geschuldet. Seiner Frau, die aus Bad Berka stammt, hatte er 1962 das Ja-Wort gegeben. Ursprünglich wollte sich das Paar eine Zukunft in Chemnitz aufbauen. Dort jedoch bekamen die beiden keine Wohnung. Also zogen sie in ihr Heimatstädtchen. Und der Sachse wechselte beruflich ins Bahnbetriebswerk Erfurt.

Dieser Umweg in seinem Lebenslauf führte Hermann Schmalfuß doch noch zum Ziel, aktiv Kirchenmusik zu betreiben – wenngleich im Ehrenamt. Neben „Musici Jenenses“ engagierte er sich ab 1968 auch beim Blankenhainer Musizierkreis, den er bis heute leitet.

Unzählige Orgelvertretungen

Für Bad Berkas evangelische Kirchgemeinde wurde Schmalfuß zum Glücksfall und zum Geschenk. Er war hier langjähriger Vorsitzender des Gemeindekirchenrates und bei unzähligen Gottesdiensten, Trauerfeiern und kirchenmusikalischen Veranstaltungen an der Orgel zu erleben, nicht nur in der Stadt selbst, auch in den Dörfern des Kirchspiels. Mehrfach übernahm er Vakanzvertretungen auf der Kantorenstelle von St. Marien. Und auch bei unvorhersehbaren Ereignissen wurde er oftmals zum Retter in der Not. Pfarrer Spengler erinnerte sich: „Unser früherer Kantor Johannes Meyer hatte sich einmal zehn Minuten vor dem Gottesdienst die Hand gebrochen. Ein Anruf bei Hermann Schmalfuß genügte, und er kam, um die Orgel zu spielen. Der Gottesdienst konnte mit lediglich drei Minuten Verspätung beginnen.“ Auch heute übernimmt Schmalfuß noch Orgelvertretungen, zuletzt erst in diesem Monat beim Kirmesgottesdienst in Gutendorf.

Verantwortlich für Bahnstrecken

Trotz all dieser ehrenamtlichen Aufgaben verwirklichte sich der Ingenieur in seinem Beruf, den er bis 2004 ausübte, gleichermaßen. Vor allem die Zeit nach der politischen Wende beflügelte den Eisenbahner. In leitender Funktion brachte er auf der Schiene gleich mehrere Verkehrsprojekte Deutsche Einheit – vom Ausbau des Streckenabschnittes Gerstungen bis hin zur Rennsteig-Querung für die neue ICE-Trasse. Immerhin bis zum Herbst vergangenen Jahres machte er sich zudem um die Öffentlichkeitsarbeit im Verband deutscher Eisenbahn-Ingenieure verdient und organisierte zum Beispiel Streckenführungen. Da kam es nicht von ungefähr, dass Hermann Schmalfuß 2006 für sein schon damals umfangreiches Lebenswerk das Bundesverdienstkreuz am Bande erhielt.