Gedenken an Weimarer Lyriker: 40 Geschichten über einen Freund

Weimar Zum ersten Todestag von Wulf Kirsten geben seine Freunde ein Buch über ihn heraus. In Weimar wird es vorgestellt.

Über ihren verstorbenen Freund schreiben 40 Wegbegleiter in dem Buch „Unterwegs mit Wulf Kirsten“. Es wird am Mittwoch, 13. Dezember, 18 Uhr, in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek vorgestellt. Am Tag darauf jährt sich der Todestag Kirstens zum ersten Mal.

Freundinnen und Freunde Kirstens aus Deutschland und Frankreich haben eine postume Freundesgabe, ein „liber amicorum“ zusammengestellt. Sie schrieben ihre Sicht auf den Lyriker, von dem auf diese Weise ein vielschichtiges und facettenreiches Bild entstanden ist, das in der Buchpremiere Leben gewinnen soll: Zwanzig der Beiträger werden aus ihren im Buch abgedruckten Erinnerungen lesen, darunter Wilhelm Bartsch, Liane Bosse, Edoardo Costadura, Jens-Fietje Dwars, Lothar Ehrlich, Annerose Kirchner, Jörg Kowalski, Stéphane Michaud, Johann Michael Möller, Christian Rosenau, Walter Sachs, Martin Straub, Brigittte Struzyk und andere.

Die Herausgeber Wolfgang Haak, Michael Knoche und Christoph Schmitz-Scholemann, mit Kirsten im Freundeskreis „Elsbeerquartett“, werden den Abend gemeinsam moderieren. Reinhard Laube, der Direktor der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek wird einführende Worte sprechen.