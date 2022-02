Mehrere Gedenkstätten erinnern in Hanau an die Opfer des Anschlags. (Archivfoto)

Gedenkfeier im Weimarer Mon Ami für die neun Opfer in Hanau

Weimar. Film und Gespräch erinnern an Anschlag vom 19. Februar 2020.

Unter dem Titel „Kein Vergeben, kein Vergessen“ findet am Samstag im Mon Ami eine Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags in Hanau vor zwei Jahren statt. Dabei waren am 19. Februar 2020 neun Menschen aus Einwandererfamilien ums Leben gekommen.

Zum Gedenken an die neun Opfer veranstalten der Fachdienst für Migration und Integration Weimar/Weimarer Land und der Förderverein „WE UNITED“ einen Film- und Gesprächsabend. Gezeigt wird eine TV-Produktion des Hessischen Rundfunks. Über „Migrationsarbeit, Rassismus und Rechtsextremismus in Weimar und Thüringen“ sprechen die Veranstalter im Anschluss mit Expertinnen und Experten für Migration, darunter von der Stadt Weimar.

Es gilt die 2G+-Regel, Selbsttests stehen kostenfrei vor Ort bereit.

Samstag, 19. Februar, 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr); Mon Ami