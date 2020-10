Gedenkminute für den Baumeister Thüringens

Gedenkminute am Coudraygrab mit Hella Tänzer, Tannrodas Pfarrer i. R. Hans-Christoph Schilling, Andreas Koch, Stadtführerin Beate Schorcht und Dietmar Schorcht aus Weimar, Udo Schorcht, Vorsitzender des Orgelfördervereins Rastenberg, und der Weimarer Architekt Hubert Voigt (von links).

Weimar. Freundeskreis erinnert an den 175. Todestag von Clemens Wenzeslaus Coudray

Mit einem Kranz und einem Gebinde auf dem Weimarer Grab von Clemens Wenzeslaus Coudray haben Coudrayfreunde aus Bad Berka, Rastenberg, Tannroda und Weimar sowie die Stadt Bad Berka Sonntag an den 175. Todestag des Oberbaudirektors im Großherzogtum Sachsen-Weimar und Eisenach erinnert. Vor dem Grab an der Westmauer des historischen Friedhofs unterhalb der Fürstengruft erinnerte Initiator Andreas Koch an das immense Werk, das der Architekt der Nachwelt hinterlassen hat: ohne Handy, elektrisches Licht und Auto.