Gedenkstätte öffnet Dauerausstellungen

Die Gedenkstätte Buchenwald eröffnet am Samstag, 30. Mai, wieder ihre vier Dauerausstellungen: zur Geschichte des KZ im historischen Kammergebäude und in der Nähe des Mahnmals, zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 und die Kunstausstellung in der ehemaligen Desinfektion. Zudem steht zur eigenständigen Erschließung die App „Buchenwald“ als Multimedia-Guide kostenlos über Apple und Google bereit. Diese sollten Besucher vor der Anreise laden und eigene Kopfhörer mitbringen. Dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 10.30 bis 14 Uhr bietet der Förderverein auch wieder Einzel-Führungen auf dem Gelände an.