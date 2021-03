Gedenktafel für Weimarer Barockdichter

Weimar. Die Kirchengemeinde Weimar blieb nicht die einzige, die am Dienstag an den Dichter und Komponisten Georg Neumark anlässlich seines 400. Geburtstages erinnerte. Bevor auf dem Jakobskirchhof die musikalische Andacht begann, hatten bereits die Literarhistorische Gesellschaft Palmbaum, der Freundeskreis Goethe-Nationalmuseum und Oberbürgermeister Peter Kleine den Barockdichter zu Ehren kommen lassen. Gemeinsam enthüllten sie für Georg Neumark an dessen ehemaligem Weimarer Wohnhaus in der Windischenstraße 17 eine Tafel.

Sie erinnert auch an die Gründung des Palmbaumordens in Weimar, auch genannt die „Fruchtbringende Gesellschaft“ ist ein frühes Beispiel des Kulturtransfers zwischen Italien und Deutschland, insbesondere zwischen Florenz und Weimar. Neumark, geboren in Langensalza, aufgewachsen in Mühlhausen, zur Schule gegangen in Schleusingen und Gotha, wirkend vor allem in Weimar, gehört zu den bedeutendsten deutschen Barockdichtern. Er wurde 1651 von Herzog Wilhelm IV. als Bibliothekar nach Weimar berufen. Damit war er der erste bedeutende Dichter, der längerfristig hier gewirkt hat, zum ersten Mal schaute die literarische Welt auf Weimar.

1652 wurde Wilhelm IV. Oberhaupt der Fruchtbringenden Gesellschaft und Neumark ihr Sekretär. Damit lief die gesamte Korrespondenz der deutschen Dichter über Neumark. Die Fruchtbringende Gesellschaft, die erste deutsche Akademie überhaupt, gegründet 1617 auf dem Weimarer Schloss, erlebte in diesen Jahren den Höhepunkt ihrer Entwicklung.

Der Vorsitzende des Freundeskreises, Dieter Höhnl, dankte der Klassik-Stiftung Weimar sowie der Stadt, der Kulturdirektion, dem Stadtarchivar, dem Kulturausschuss und den Mitgliedern beider Vereine, die die Finanzierung der Tafel sicherstellten.