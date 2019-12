Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Geisterschiff voraus“ bei der Kinderuni

Die Kinderuni Weimar lädt zu ihrer vierten und letzten Nachmittagsvorlesung im Wintersemester an die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar ein. Unter dem Titel „Geisterschiff voraus!“ wird den jungen Studierenden am Mittwoch, 11. Dezember, um 16 Uhr im Saal Am Palais die Oper „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner nahegebracht. An konkreten Beispielen erklären Kiril Georgiev und Stefan Alschner vom Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena die Besonderheiten der Oper und demonstrieren, wie man zum Beispiel einen Sturm musikalisch darstellen kann. Am Ende der Veranstaltung werden Bachelor-Urkunden an die Kinder verliehen, die alle vier Vorlesungen des Wintersemesters besucht haben.