Geisterstunde mit Herrn von Poseck in Weimar

Weimar. Im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringen in Weimar spukt es. Der Hausgeist lädt zur spannenden Führung ein.

Seit vielen Jahren geistert Herr von Poseck, der ehemalige Besitzer des historischen Museumsgebäudes für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, unbemerkt durch die Ausstellungen. Auch nahm er heimlich und stets von Gästen unbemerkt an den zahlreichen Führungen teil. Dadurch kennt er inzwischen viele Geschichten zu den vielen Fundstücken, die im Museum ausgestellt sind. Das verrät das Team des Museums mit Augenzwinkern in einer Mitteilung.

Nun lädt der Hausgeist höchstpersönlich am Sonntag, 30. Juli, zu einer spannenden Führung mit Gänsehautgarantie durch das Museum ein. Doch manchmal bringt er auch manches durcheinander. Zum Glück folgt ihm eine kundige Museumsaufsicht und versucht, einiges wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Diese Zeitreise der anderen Art ist für die ganze Familien geeignet. Treffpunkt an dem Sonntag, 11 Uhr, sowie erneut um 15 Uhr, im Museum in der Weimarer Humboldtstraße. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Näheres zu der Veranstaltung unter www.alt-thueringen.de. Eine Anmeldung ist per Telefon: 0361 / 57 3223 331 oder per E-Mail an: museum@tlda. thueringen.de möglich. Es gelten die Eintrittspreise des Museums.