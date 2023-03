Geistliches Wort für Apolda: Den Segen annehmen

Ilona Giese beschreibt den Blick auf die Zeit und das eigene Leben.

Wir leben in vorgegebenen und immer wiederkehrenden Rhythmen und Zeitabschnitten. Da gibt es die Jahreszeiten, in ihnen Zeiten für Saat und Ernte. Im Jahreskreis wechseln sich Frost und Hitze ab. Ebenso besteht ein Wechsel zwischen Tag und Nacht.

Ilona Giese ist Autorin dieses Textes. Foto: Ilona Giese

Auch das Kirchenjahr hat verschiedene Zeiten. Es beginnt mit dem Weihnachtsfestkreis am 1. Advent. Dann folgt die Passions- und Fastenzeit. Jetzt ist Passionszeit. Christen bereiten sich auf das Osterfest vor. Die sieben Wochen in dieser Kirchenjahreszeit bieten auch Gelegenheit, auf unser Leben zu schauen. Was hat uns geprägt, beeinflusst, auch verändert?

Wir kennen Kindheit, Jugend und Alter. Unser Leben ist reich an Erfahrungen, Erlebnissen, Dank, aber auch Trauer und Verzagtheit kennen wir. Wenn ich zurückschaue, kann ich sagen: Mein Leben war und ist facettenreich. Da gibt es dunkle, von Sorge und Krankheit bestimmte Zeiten. Aber auch viele dankbare Momente. Im Rückblick kann ich Spuren von Bewahrung und Begleitung erkennen. Manches ist auch verblasst, anderes sehr gegenwärtig. So denke ich, hat jeder seine eigene Sicht auf sein Leben.

In diesen Tagen ist mir ein Satz aus dem Psalm 115 wieder neu begegnet. König David hat ihn vor etwa 3000 Jahren in Israel geschrieben. Auch er schaute auf sein Leben und hat erfahren dürfen, dass der lebendige Gott sein Leben reich gesegnet hat. Dafür kann er danken.

So lesen wir im Vers 12: Der Herr denkt an uns und segnet uns. David hat den Segen des lebendigen Gottes gespürt und erlebt. Er ist gesegnet und Gott denkt an ihn. Was ist nun ein Segen? Es ist mehr als ein Wunsch, den wir uns sagen können. Segen ist Gottes Begleitung in unserem Leben. Wir sind angesprochen. Ich wünsche uns, dass wir, so wie einst David, den Segen des lebendigen Gottes als Geschenk spüren und annehmen können.

Ilona Giese ist Gemeindepädagogin im evangelischen Kirchenkreis Apolda-Buttstädt.