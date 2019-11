Kranichfeld Jagdgenossenschaft Kranichfeld spendet an Grundschule „Anna Sophia“

Geld für die „Gemüse-Ackerdemie“

Mit ihren jährlichen Pachteinnahmen Gutes zu tun, hat sich auch die Jagdgenossenschaft Kranichfeld auf die Fahne geschrieben. Mit einem Gutschein, der immerhin 1000 Euro wert ist, sagte sich am gestrigen Mittwoch Jagdvorsteher Wolf-Ludger Schlotzhauer in der städtischen Grundschule „Anna Sophia“ an.

Die Grundschule hatte sich bei der Jagdgenossenschaft um einen solchen Obolus beworben. Dieser soll den Eigenanteil für das Projekt der „Gemüse-Ackerdemie“ abdecken helfen, an dem sich die Kranichfelder zusammen mit fast 500 Kindergärten und Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligen. Je nach Bedarf kann die Schule das spendierte Geld etwa für die Verschönerung des Schulgartens oder für ein neues Gerätehaus aus Holz abrufen.

Den Gutschein übergab Wolf-Ludger Schlotzhauer gestern im Beisein von Grundschulleiter Florian Maurer sowie von Schülern der Klasse 4b und der Stammgruppe Igel.