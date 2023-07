Geldbörse gestohlen – Dreister Fahrraddieb – Handtaschendieb in der Innenstadt unterwegs

Weimar/Bad Berka. Mehrere Diebstähle beschäftigen die Weimarer Polizei. Das sind die Meldungen:

In einem Supermarkt in der Weimarer Steubenstraße wurde am frühen Montagnachmittag einer 63-Jährigen die Geldbörse von einem Unbekannten aus der Handtasche gestohlen. Im Anschluss flüchtete der Dieb.

Laut Polizei hatte die Frau aber noch Glück im Unglück, da ihr Portmonee in einem Hinterhof wieder aufgefunden wurde. Es fehlte lediglich das Bargeld. Sämtliche Dokumente und Papiere der Weimarerin waren noch da, was ihr weiteren Aufwand ersparte.

Dreister Fahrraddieb schlägt in Mehrfamilienhaus zu

Weil ein Langfinger in Weimar äußerst abgeklärt agierte, konnte er vorerst davonkommen. Wie die Polizei mitteilte, betrat eine 46-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Karlstraße kurz nach 23 Uhr den Fahrradraum. Dort begegnete ihr eine unbekannte männliche Person mit einem Fahrrad im Schlepptau. Zwar wurde die Frau stutzig, jedoch verhielt sich der Unbekannte recht unauffällig.

Erst kurze Zeit später kam ihr die Gesamtsituation dann doch komisch vor. Sie befragte daraufhin die anderen Hausbewohner, ob ihnen ein Fahrrad fehle. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Unbekannten um einen Dieb. Denn er hatte ein Mountainbike aus dem Keller entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl

Bereits am vorletzten Wochenende versuchte ein Unbekannter in der Nacht von Samstag, 15.07.2023, zum Sonntag auf dem Theaterplatz in Weimar, die abgelegte Handtasche einer Frau zu entwenden. Die 38-Jährige bemerkte dies jedoch und sprach den Mann an, so dass dieser von seinem Vorhaben abließ. Anschließend stahl der Unbekannte die Handtasche einer anderen, derzeit nicht bekannten Frau. Laut Polizei durchwühlte er die Handtasche und versteckte sie anschließend nahe des Tatortes, was ein Zeuge beobachtete. Er zeigte der Frau den Ablageort der Tasche.

Ob etwas aus der Handtasche entwendet wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei ist auf der Suche nach der unbekannten Frau, deren Handtasche entwendet wurde. Sie und weitere Zeugen werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen.

Mehrere Autoreifen zerstochen

Am Montag sind in Bad Berka durch einen Unbekannten drei Autoreifen zerstochen worden. Wie die Polizei mitteilte, die Hintergründe zur Tatmotivation wie auch zum Täter bislang unbekannt. Der Opel der 50-jährigen Geschädigten war in der Parkstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Weimar unter Tel. 03643 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

