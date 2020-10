Geldsegen für sechs Weimarer Kindergärten

Sechs Kindergärten der Kulturstadt sollen vom Bundes-Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020/21“ profitieren. Der Jugendhilfeausschuss entschied in seiner Sitzung am Mittwochabend im Mon Ami über die Prioritätenliste zur Verteilung der insgesamt 819.000 Euro, die der Stadt als Fördermittel zur Verfügung stehen. Hinzu kommt ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von 89.500 Euro.

Größte Einzelsumme fließt nach Tröbsdorf

Die größte Einzelsumme fließt nach Tröbsdorf: 275.000 Euro, davon 247.500 Fördermittel, sind für den evangelischen Kindergarten „Arche Noah“, betrieben von der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, vorgesehen. Diese Kita braucht ab 2025 eine neue Betriebserlaubnis und muss bis dahin einige von der Unfallkasse Thüringen beanstandete Baumängel beseitigt haben: Die ausgebaute Dachbodenfläche darf noch nicht genutzt werden, weil dafür ein zweiter Rettungsweg fehlt. Hinzu kommt hier die Sanierung der Küche und eines Asbest-Daches sowie eine Mauerwerks-Trockenlegung. Nur so seien die 35 Kita-Plätze dort zu sichern, heißt es in der Begründung der Stadtverwaltung.

Geld zur Modernisierung der Brandschutztechnik für zwei Einrichtungen

Zwei Einrichtungen bekommen Geld zur Modernisierung ihrer Brandschutztechnik: die integrative Awo-Kita „Sonnenschein“ in Weimar-West (250.000 Euro) und das „Kinderland“ der JUL in Weimar-West (120.000 Euro). Für den Blitzschutz bei „Benjamin Blümchen“ in der Böhlaustraße sind 150.000 Euro eingeplant. Im katholischen Kindergarten St. Elisabeth in der Paul-Schneider-Straße bekommen die Jüngsten (U3) einen neuen Sanitärbereich, zudem wird eine Innentreppe erneuert, die nicht mehr den Vorschriften entspricht. Das kostet rund 300.000 Euro, wobei 50.000 aus dem Bundesprogramm kommen und den Rest die Caritas als Träger übernimmt.

Angebotspreise sprengten den kalkulierten Rahmen

Auf Platz eins der Prioritätenliste steht der JUL-Kindergarten „Friedrich Fröbel“ unweit des Historischen Friedhofes. Und das aus gutem Grund: 53.500 Euro Fördermittel und 10.000 Euro Eigenanteil der Stadt fließen zusätzlich in die seit März laufende Sanierung des Außengeländes. Dessen Zustand hatte die Unfallkasse im Juli 2017 erstmals als sicherheitsbedenklich eingestuft und mit Sperrung gedroht. „Und das würde den Verlust der Betriebserlaubnis bedeuten, da ein Freigelände immer dazugehört“, so Corina Harke, die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Da die Angebotspreise den kalkulierten Rahmen sprengten, mussten Familienamt sowie Grünflächen- und Friedhofsamt einige Leistungen unter anderem in der Ausstattung streichen, die mit der neuen Förderung nun wieder möglich werden.