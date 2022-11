Gelungener Einstand bei der „Langen Nacht der Wissenschaften“ in Weimar

Weimar. Stadtwerke und Stadtwirtschaft freuen sich über viele langfristig ausgebuchte Angebote und großen Besucherstrom.

Premiere für die Stadtwerke und Stadtwirtschaft Weimar: Zum ersten Mal nahmen sie am Freitag an der „Langen Nacht der Wissenschaften“ teil. Am Firmensitz in der Industriestraße begrüßten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter knapp 500 Besucherinnen und Besucher. Sie erhielten spannende Einblicke unter anderem in die Thüringer Wasserstoffforschung und die Weimarer Elektromobilität.

Eine 7. Klasse des Schillergymnasiums freute sich über eine Chemiestunde am anderen Ort. Thema des Unterrichts bei den Stadtwerken war Wasserstoff. Dabei erklärten Forschende des „HySON“-Instituts für Angewandte Wasserstoffforschung aus Sonneberg das erste Element im Periodensystem auf anschauliche Art und Weise. „Die Schulstunde haben wir zum Anlass genommen, Einblicke in unser aktuelles Projekt zu geben, bei dem grüner Wasserstoff für H 2 -Busse eingesetzt werden soll“, berichtete Stadtwirtschaft-Geschäftsführer Bernd Wagner.

„Nicht nur die Infostände waren in der Nacht gut besucht“, resümierte der Geschäftsführer der Stadtwerke und der Stadtwirtschaft, Jörn Otto. Neben den offenen Führungen zur Geschichte der Energieversorgung seien die drei Führungen durch das Schöndorfer Blockheizkraftwerk besonders gefragt gewesen. Mit jeweils 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren diese bereits drei Wochen vor der Veranstaltung ausgebucht. Gleiches galt für den Fachvortrag der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur über Photovoltaikanlagen und Elektromobilitätsangebote. „Über das große Interesse zu unserer Premiere haben wir uns sehr gefreut“, so Jörn Otto.

Darüber hinaus gab es mit Licht- und Reaktionsspielen sowie Experimenten ein Programm für die ganze Familie. Gern angenommen wurde auch die Möglichkeit, Erinnerungsfotos zu schießen.