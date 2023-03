Gemälde mit Geheimnis wieder im Weimarer Residenzschloss

Weimar. „Porträt eines Mannes“ von Cranach-Schüler Hans Brosamer kehrt nach über 100 Jahren zurück nach Weimar. Und stellt die Experten vor ein Rätsel.

Mit einem Hauch von Misstrauen, doch festem Blick, schaut er aus dem Gemälde: Der Unbekannte. Zieht dezent die Brauen hoch, verschränkt die Hände vor dem Bauch. Definitiv war der Mann nicht irgendwer. Aber wer? Wer’s weiß, könnte gleich ein weiteres Rätsel lösen.: Warum der Mann die Panzerkette unter dem Pelz versteckt. Weil sie nicht golden ist? Aber man weiß es nicht. Bisher.

Vor über 100 Jahren im Weimarer Residenzschloss

Ausschnitte des Gemäldes „Porträt eines Mannes“ von Cranach-Schüler Hans Brosamer. Foto: Hannes Bertram / Klassik Stiftung

Rätsel und Geheimnisse sind nun zusammen mit dem Gemälde „Porträt eines Mannes“ ins Weimarer Residenzschloss eingezogen. Oder vielmehr zurückgekehrt. Denn das Gemälde, so beweist eine Fotografie, hing bereits vor mehr als 100 Jahren dort: im Appartement im Südostbereich, hinter einer Vase.

Das soll sich ändern. Denn das 43 auf 33 Zentimeter große Porträt des bis dato Unbekannten wurde 1924 dem Zögling eines sehr bekannten Malers zugeschrieben. Der Cranach-Schüler Hans Brosamer soll es zwischen 1525 und 1530 mit ölhaltiger Farbe auf Holz gebracht haben. Dank der Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung kann das Werk als Dauerleihgabe an den – wie es Martin Hoernes, Generalsekretär der Kunststiftung, formuliert – einzigen Ort zurückkehren, an dem es Sinn ergibt. Nicht hinter einer Vase, sondern an prominenter Stelle im Residenzschloss, das derzeit noch durch die Klassik Stiftung saniert wird.

Siegelring könnte Hinweise geben

Über Hans Brosamer selbst ist nicht viel bekannt. „Er ist in Fulda geboren und in Erfurt gestorben“, sagt Annette Ludwig, Direktorin der Direktion Museen, bei der Vorstellung des Gemäldes am Mittwoch im Goethe- und Schiller-Archiv, zu der auch Sebastian Dohe, Kustodie Mittelalter und Frühe Neuzeit, Peter Scholz, Abteilungsleitung Residenzschloss Hof- und Residenzkultur, und Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, zusammengekommen sind und bei der samt dem Porträt eben jene Geheimnisse um den unbekannten Porträtierten in die Petersen Bibliothek gestellt wurden, die es nun zu lüften gilt.

Dieser Siegelring könnte das Geheimnis um den unbekannten Porträtierten lüften. Foto: Hannes Bertram / Klassik Stiftung

Martin Hoernes hat Hoffnung: „Das bekommt man raus“, sagt er und verweist auf ein Detail. Einen Siegelring, den der Mann an der linken Hand trägt. Diesen ziert ein Wappen. „Wer das erkennt, der weiß, wer hier porträtiert wurde“, ist sich der Generalsekretär sicher. Heraldiker sind gefragt. Detektivarbeit.

München, Oberhausen, Belgien, Köln, Weimar

Das Bild selbst hat eine weite Reise hinter sich, erzählt damit stellvertretend die bewegte Geschichte vieler Weimarer Museumsobjekte und ist im Gegensatz zu dem Siegelring gut erforscht. „Es ist schon besonders, wenn nach rund 100 Jahren ein qualitätvolles Gemälde zurückkehrt, das einst im Residenzschloss hing und nach der Abdankung des letzten Großherzogs Weimar als dessen Privatbesitz verließ“, sagt Annette Ludwig. Die Provenienz sei lückenlos nachvollziehbar. Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach erwarb das Gemälde vor 1918. Von dort führte der Weg über München nach Oberhausen und über Belgien und Köln nun wieder zurück in die Kulturstadt. Hier soll es bleiben. Und das Rätsel gelöst werden.