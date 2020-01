Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinde startet mit dem Danuvius-Quintett ins Jubiläumsjahr

Mit dem Danuvius-Quintett startet die Neuapostolische Gemeinde am Samstag, 11. Januar, 18 Uhr, konzertant in die Veranstaltungsreihe zu ihrem Jubiläumsjahr 2020. Die Neuapostolische Kirche an der Ernst-Thälmann-Straße 9 in direkter Nachbarschaft zum neuen Bauhausmuseum war vor zehn Jahren geweiht worden. Zum siebten Mal in Folge hat die Gemeinde in ihrem Weimarer Neujahrskonzert für Bläser, Pauken & Orgel das Danuvius-Quintett um Paul Windschüttl zu Gast. An den Pauken ist wiederum Richard Waldmann zu hören, an der Orgel Albert Schönberger, in Weimar lebender Komponist und ehemaliger langjähriger Domorganist am Hohen Dom zu Mainz.

Auf ihrem Konzertprogramm stehen Weihnachtsklassiker von Händel, Mozart und Bach in der Bläserfassung von Gerd Philipp. Außerdem werden Werke von César Franck, Antonin Dvorak und Théodore Dubois erklingen, aber auch Spiritual- und Volkslied-Melodien, die die Bläsermusik international inspiriert haben. In der Pause und nach dem Konzert ist bei einem kleinen Sektempfang wiederum Gelegenheit, mit Künstlern und Konzertbesuchern ins Gespräch zu kommen und gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Die Neuapostolische Kirche an der Ernst-Thälmannstraße 9 wurde nach einem Entwurf des Weimarer Architekturbüros Reimann errichtet. Vorausgegangen war ein innerkirchlicher Wettbewerb, in dem drei von der Kirchenleitung beauftragte Architekturbüros Bebauungsvarianten für das Eckgrundstück entwickelt hatten. Am 16. August 2009 konnte der Grundstein gelegt werden. In einer Bauzeit von 17 Monaten entstand das neue Gemeindezentrum. Am 17. Dezember 2010 fand die feierliche Schlüsselübergabe statt.