Gemeindekirchenrat wählt Teresa Tenbergen für Weimarer Herderkirche

Weimar. Die Pfarrerin von der Kreuzkirche wechselt an die Stadtkirche St. Peter und Paul.

Der Weimarer Gemeindekirchenrat der evangelisch-lutherischen Gemeinde hat in seiner Sitzung am Donnerstag Pfarrerin Teresa Tenbergen zur Pfarrerin an der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) gewählt. Damit versieht sie künftig den Johann-Friedrich-Bezirk und das zweite Aufgabengebiet, das Gemeindeentwicklung und Projektarbeit umfasst, teilte die Kirchengemeinde mit. Pfarrerin Teresa Tenbergen, ist seit dem Jahr 221 in Weimar und bisher für den Pfarrbereich an der Kreuzkirche zuständig. Bei der Neu-Besetzung der Pfarrstelle an der Stadtkirche hatte sie sich in einem Auswahlverfahren, unter anderem mit Vorstellungsgesprächen mit der Gemeinde, gegen zwei auswärtige Mitbewerber durchsetzen können.