Gemeinderats-Sitzung in Ettersburg

Ettersburg. Der Gemeinderat des Nordkreis-Dorfes hat sich mehrere Auftragsvergaben auf die Tagesordnung gesetzt.

Keine Zeit zu verlieren hat die Gemeinde Ettersburg: Ende März beschloss der Gemeinderat den durch einen personellen Engpass in der Verwaltung verzögerten Haushalt für das laufende Jahr, nun geht es an die Umsetzung der wichtigsten Investitionen: Mehrere Auftragsvergaben stehen auf der Tagesordnung, wenn sich der Rat am Dienstag, 9. Mai, zu seiner nächsten Sitzung trifft. Unter anderem sind fünf Fenster am Sportlerheim zu erneuern, ein öffentlicher Defibrillator zur Anbringung am Gemeindehaus zu kaufen und ein Hochdruckreiniger zu bestellen.

Daneben befinden die Ratsmitglieder über das gemeindliche Einvernehmen zu mehreren Bauanträgen, außerdem informiert Bürgermeister Jens Enderlein (Freie Wähler) über aktuelle Angelegenheiten.