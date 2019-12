Gemeinsame Aktion gegen Falschparker an der Zentralklinik

Mit gemeinsamen Streifen wollen das Bad Berkaer Ordnungsamt und die Polizeistation der Kurstadt ab dem kommenden Jahr das Falschparker-Problem auf dem Gelände der Zentralklinik in den Griff bekommen. Bürgermeister Michael Jahn (CDU) hat dazu erste Absprachen mit der neuen Dienstaufsichts-Beamtin der Polizeistation, Kommissarin Anne-Marie Rindermann, getroffen. „Die Zusammenarbeit hat jetzt ein gutes Niveau“, so der Rathaus-Chef.

Flankierend wolle man die Kennzeichnung vor Ort verschärfen. „Wir und die Klinik haben gemeinsam bei der Unteren Verkehrsbehörde des Landkreises beantragt, dass an den entsprechenden Stellen künftig Halteverbot statt Parkverbot herrscht“, so Jahn. Exakt formuliert: Die Schilder „eingeschränktes Haltverbot“ sollen durch „absolutes Haltverbot“ ersetzt werden, damit ist dort auch das kurze Halten zum Ein- und Aussteigen oder Be- und Entladen nicht mehr erlaubt. Verstöße kosten ein Verwarngeld von 15 Euro. Zudem sei vorgesehen, die betreffenden Straßenflächen auch mit weißen Sperrstreifen zu markieren. Der Antrag werde in Apolda zurzeit noch geprüft.

In den allermeisten Fällen gehe es nicht darum, dass die Parkflächen an der Klinik insgesamt nicht ausreichen, versichert Jahn. „Viele wollen einfach das Geld für den bewirtschafteten Parkplatz sparen oder suchen den ganz kurzen Weg zum Eingang. Aber wenn dabei teilweise Feuerwehrzufahrten oder Buswendeschleifen blockiert werden und Einsatzfahrzeuge möglicherweise nicht durchkommen, muss man einfach durchgreifen.“ Allein von Ende Oktober bis Ende November verteilte das Ordnungsamt der Stadt 115 „Knöllchen“ auf dem Klinik-Gelände. „Dafür durften wir uns schon von manchen Seiten den Vorwurf anhören, die Stadt würde versuchen, so ihre Kasse aufzufüllen“, ärgert sich der Bürgermeister. „Dabei geht es tatsächlich nur darum, echte Sicherheitsgefährdungen zu beseitigen.“ Die Polizei habe im betreffenden Monat die Kontrollen an neuralgischen Punkten unterstützt und 70 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Vier der Autofahrer habe man vor Ort angetroffen, so Rindermann – alle anderen dokumentierten die Beamten per Foto, die Fahrzeughalter bekommen dann unliebsame Post.

Was die Aktivitäten der Stadt momentan noch einschränkt, ist die Personallage: Das Ordnungsamt ist durch längerfristige Krankheitsfälle unterbesetzt. Die Stelle des Amtsleiters hat die Stadt ausgeschrieben, das Auswahlverfahren läuft. Mit dem Dienstantritt des neuen Kollegen sei aber realistisch nicht vor 1. Februar zu rechnen, so Jahn. Erst dann könne der Streifendienst wieder regelmäßiger erfolgen. Und zwar in Dreier-Teams: zwei Polizisten, ein Ordnungsamts-Mitarbeiter.

Bis dahin hofft Jahn auf verstärkte Mithilfe der Bad Berkaer: „Grundsätzlich darf jeder Bürger Fotos machen und eine Anzeige erstatten. Bei Gefährdungslagen sehe ich darin sogar eine Bürgerpflicht.“ Die Geschäftsführung der Zentralklinik etwa schicke regelmäßig solche Bilder, die dann das Ordnungsamt immer mittwochs mit auswerte.

Auch ansonsten steuert die Klinik beim Kampf gegen die Falschparker ihren Teil bei: „An einer Stelle, wo früher mal ein Wohnblock stand, ist ein neuer Parkplatz geplant“, so Jahn. „Dieses Gelände ist relativ weit vom Haupteingang entfernt und deshalb vor allem für die Mitarbeiter gedacht, wird aber die Lage vor Ort entlasten. Langfristig wäre natürlich ein Parkhaus unser Wunsch – damit würde man den Platz am effektivsten nutzen.“