Gemeinsamer Appell von IHK und Weimars Oberbürgermeister

Weimar. Sie unterstützen den Hilferuf der Händler und Gastronomen in Weimar.

Händler, Gastronomen und Hoteliers in Weimar dürfen nicht zum Sündenbock gemacht werden. Sie müssen derzeit staatliches Handeln übernehmen, damit die Geschäfte überhaupt geöffnet bleiben können. Darauf hat IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelie Haase-Lerch hingewiesen.

In einer gemeinsamen Mitteilung appellierte sie mit Oberbürgermeister Peter Kleine an die Weimarer, in dieser schwierigen Zeit in die Innenstadt zu gehen, ihre Einkäufe zu tätigen und mit ihrem Umsatz die Händler zu unterstützen. „Corona hat den großen Online-Händlern in die Karten gespielt. Umso wichtiger ist es jetzt, nicht online einzukaufen“, so Peter Kleine. „Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Innenstadtakteure die wichtigste Einnahmequelle des Jahres.“

Das kann auch Annette Projahn bestätigen. Die Geschäftsführerin der Modepassage am Markt ist ehrenamtliche IHK-Vizepräsidentin: „Nach einem Katastrophenjahr 2020 und einem schwierigen Start 2021 haben wir jetzt ein Weihnachtsgeschäft, das größtenteils 70 % unter den vergangenen Jahren“ liege.

Händler und Gastronomen gehören zu den Verlierern der pandemischen Lage, obwohl alle Auflagen erfüllt wurden, heißt es. Selbst der Einkaufssonntag sei am 5. Dezember wegen der Schließung des Weihnachtsmarkts ersatzlos entfallen.