Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsames Spiel – mit Abstand

Zu einem Schnuppertraining im Boccia, Boule und Pétanque lud der Stadtsportbund Weimar in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung „Weimar Gute Nachbarn“ am Dienstag auf den Beethovenplatz ein. Im Name der Seniorensportkommission begrüßten Vroni Schmiedel und Uwe Türk-Noack 26 Weimarer zum gemeinsamen Spielen. In entspannter Atmosphäre erfuhren alle Beteiligten etwas über diese Sportart, über die Spielregeln, Spielweise und konnten die verschiedenen Techniken ausprobieren. Trainingsstunde gibt es künftig Sonntags ab 14 Uhr und Donnerstags ab 17 Uhr auf dem Beethovenplatz.