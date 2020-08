Während der Arbeiten an der Toilettenanlage in der Grundschule Legefeld steht für die Ferienkinder draußen ein Container als Ersatz.

Gemeinschaftswerk für Legefelder Grundschüler

Als perfekten Zufall beschreibt Legefelds Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel die Umstände, die dazu geführt haben, dass in der Grundschule endlich die Sanitärräume saniert werden können (unsere Zeitung berichtete). Die ortsansässige Firma Rüdiger Schwarz Baumaschinen hatte sich auf der Suche nach einem dringend anzugehenden sozialen Projekt an Petra Seidel gewandt. Die im Zusammenhang mit dem zweiten Treffen „Bagger aus Leidenschaft“, das am vergangenen Wochenende in Kranichfeld stattgefunden hat und das mit einem sozialen Anliegen verknüpft werden sollte.

„Dadurch entstand dann eine enge Verbindung zu dem Leipziger Patrick Henschel als Initiator und Projektleiter, und durch ihn gelang es, die Sanierung der Toilettenanlage in der Legefelder Grundschule auf den Weg zu bringen“, erläuterte Petra Seidel. Dabei entstünden der Stadt kaum Kosten, weil sie alle Firmen fast ausschließlich in Form der Gemeinnützigkeit/Sponsoring beteiligt seien. „Sie spenden das Material, ihre Arbeitszeit und -kraft und noch viel mehr. Dafür gebührt ihnen ein ganz, ganz großes Dankeschön“, so die Ortsteilbürgermeisterin. Besonders jedoch Patrick Henschel, „der so etwas Tolles mit mir und der Stadt Weimar in Kooperation auf die Beine gestellt hat“.

Wenn die Kinder nach den Ferien in ihr Schulhaus zurückkehren, ist das Probleme der bisher von ihnen als eklig beschrieben Toiletten beseitigt. Das umfasst neben den Sanitärobjekten auch die Fliesen und die, WC-Trennwände. Dafür haben sich weitere Legefelder Firmen mit Spenden beteiligt, Petra Seidel selbst verzichtete auf Blumengrüße zu ihrem 60. Geburtstag und konnte mit einer „kleinen Aufstockung 400 Euro als Spende zur Aktion dazu geben“.

Derzeit werde noch überlegt, ob und wie allen Beteiligten nach den Ferien trotz Corona-Einschränkungen im Rahmen einer Feier gedankt werden könne. Ihre Unterstützung ermöglichte es auch, dass während der Bauarbeiten für die Ferienkinder ein WC-Container aufgestellt wurde.