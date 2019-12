Der Weihnachtsmann hatte am Frankendorfer Sportlerheim für alle Kinder eine Überraschung dabei.

Frankendorf. Der SV Fortuna organisierte einen fröhlichen kleinen Weihnachtsmarkt, an dem Jung und Alt ihren Spaß hatten.

Gemütlichkeit unterm Frankendorfer Sportlerheim-Vordach

Nirgendwo im Ort lässt es sich so schön feiern wie unterm Vordach des Frankendorfer Sportlerheims. Einen weiteren Beweis für diese These lieferte der Samstagnachmittag und -abend: Da wurde der SV Fortuna seiner Rolle als Motor nicht nur des sportlichen, sondern auch des geselligen Dorflebens erneut gerecht.

Klaus-Dieter Becker tat sich als einer der Organisatoren hervor. Der Stobraer war Trainer der Frankendorfer Fußball-Männer, als sie im Juni 2011 mit dem Kreispokalsieg ihren letzten wichtigen Titel holten. Vor ein paar Jahren kehrte er zurück und will jetzt dazu beitragen, dass das kleine Dorf mit seinen nur gut 150 Einwohnern auf der Fußball-Landkarte bleibt: Er trainiert die allerjüngsten Bambini.

Einige seiner Schützlinge standen mit in der Schlange, als am späten Nachmittag ein freundlich brummelnder Weihnachtsmann mit einem großen Geschenke-Sack auftauchte. Gut genutzt wurde auch die „Bastelstube“ in einem alten LPG-Anhänger vor dem Sportlerheim. Ansonsten brauchten die Besucher nicht viel zum Glücklichsein: stimmungsvolles Licht von Feuerschalen und Fackeln, wenige Verkaufstische, ein paar Kübel mit Glühwein, Gebratenes vom Rost, ein wenig Musik aus der Konserve.