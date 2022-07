Generationswechsel bei Freundesgesellschaft des Goethe- und Schiller-Archivs

Weimar. Nach 18 Jahren übergibt die Freundesgesellschaft des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar den Staffelstab an die jüngere Generation.

Unter der Führung des Vereinsvorsitzenden Wolfram Huschke und den langjährigen Vorstandsmitgliedern Eva Beck, Ulrike Bischof und Cornelia Brendel wurde der Verein Anfang Juli an die neue Vorsitzende Elke Richter übergeben.

Neben den neuen Mitgliedern, zu denen Franziska Stiebritz, Francesca Müller-Fabbri, Bastian Röther und Stefanie Freyer gehören, sind mit Gabriele Klunkert und Gerhard Müller auch Mitwirkende vertreten, die bereits in den vergangenen Jahren schon im Vorstand tätig waren.

„Die Zusammenarbeit mit der Freundesgesellschaft ist für das Goethe- und Schiller-Archiv und die Klassik Stiftung Weimar von großer Bedeutung. Die Gesellschaft ermöglichte zahlreiche wichtige Erwerbungen, Restaurierungen und erfolgreiche Veranstaltungen. Exemplarisch sei hier nur der spektakuläre Ankauf eines verschollen geglaubten Goethe-Manuskripts aus dem „West-östlichen Divan“ genannt. Wir bedanken uns herzlich für die hervorragende Arbeit, die der scheidende Vorstand geleistet hat. Dem neuen Vorstand wünschen wir gutes Gelingen und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit“, gratuliert Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar.

Die Initiative zur Gründung ging von Bischof und ihrem Ehemann Hubert Böttger aus bürgerschaftlichem Engagement heraus im Jahr 2004 aus. In den ersten 5 Jahren des Bestehens unterstützte der Verein, dem inzwischen über 160 Mitglieder angehören, mit eingeworbenem Spendengeld die Restaurierungsarbeiten des Archivs.

Durch eine Neuorientierung in den Zielen ihrer Arbeit gelang es, den reichen Bestand an Archivalien des Archives durch erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Auktionen oder aus Privathand angekaufter Autographen weiter zu bereichern.

Darunter befanden sich Briefe und Manuskripte von Goethe, Herder, Wieland, Johanna Schopenhauer und Ottilie von Goethe. Die genannten Erwerbungen im Wert von über 330.000 Euro gingen als Schenkungen in das Eigentum der Klassik Stiftung Weimar über.

Erscheinen des Begleitkatalogs vom Verein unterstützt

Seit 2014 unterstützt der Verein zudem das Erscheinen der Begleitkataloge zu Ausstellungen des Archivs. Die Herausgabe einer eigenen Publikationsreihe, welche die Manuskripte eins bis zehn umfasst und auch in der Fachwelt Beachtung fand, rundet die Arbeit des Vereins ab.

Ein aufrichtiger Dank gelte den Mitgliedern und den Spendern. Eine große Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Archivs, die zum Teil auch als Mitglied eingetragen waren, halfen direkt oder auch hinter den Kulissen, so der bisherige Vorstand. Dieser dankte darüber hinaus außerdem auch allen Kuratoren des Vereins sowie den ehemaligen Direktoren Jochen Golz, Bernhard Fischer und dem ehemaligen Vereinsvorsitzenden Jürgen Seifert für die Unterstützung.